Ein mit Mais beladenes Schiff soll heute den Hafen von Odessa verlassen. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums sollte das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff "Razoni" um 7:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Richtung Libanon starten. Die Getreide-Lieferung erfolge im Rahmen des am 22. Juli geschlossenen Abkommens zum Getreideexport aus der Ukraine, weitere Exporte sollen folgen, hieß es.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den jüngsten russischen Beschuss auf die südukrainische Stadt Mykolajiw verurteilt und eine Reaktion seiner Armee angekündigt. "Kein russischer Angriff bleibt von unseren Militärs und Geheimdienstlern unbeantwortet", betonte Selenskyj in der Nacht zum Montag. Die russische Armee hatte Mykolajiw am Wochenende unter heftigen Beschuss genommen. Die Stadt sei "massiv" und "wahrscheinlich so stark wie nie" beschossen worden, erklärte der Bürgermeister Oleksandr Senkewytsch im Online-Dienst Telegram. Eine Reihe von Wohngebäuden sei beschädigt worden, mehrere Brände brachen aus, sieben Menschen sollen dabei insgesamt getötet worden sein.