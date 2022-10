Tschechien ruft seine Bürger dazu auf, Russland zu verlassen. Aufgrund der immer schlechteren Sicherheitslage in Anbetracht des andauernden Krieges in der Ukraine sei auch von Reisen nach Russland Abstand zu nehmen, teilte das tschechische Außenministerium mit.

Kanzler Olaf Scholz im Gespräch im Theater Erfurt beim Festakt zum Tag der Einheit Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. "Wir halten zusammen und unterstützen die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Kampf für Freiheit, Einheit und Gerechtigkeit ihres Landes", sagte Scholz am Rand des Festakts zum Tag der deutschen Einheit in Erfurt. "Und klar ist, wir werden die Unterstützung so lange gewährleisten, wie es notwendig ist."



Klar sei auch, dass sich Deutschland dafür einsetze, dass die europäische Friedensordnung, die durch den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gefährdet sei, wieder gelte, sagte Scholz. Das bedeute, dass man seine Nachbarn nicht überfalle und Grenzen mit Gewalt verschiebe: "Das ist auch das, was wir dem russischen Präsidenten zurufen: Er soll seinen Krieg beenden."