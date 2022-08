Russland hat nach eigenen Angaben in der Region Odessa ein Waffenlager zerstört, in dem sich Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS sowie andere Flugabwehrsysteme aus westlicher Produktion befunden haben sollen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, sind seegestützte Raketen abgefeuert wurden. Weiter hieß es, man habe in der Region Cherson zwei Haubitzen vom Typ M777 in Kampfstellungen zerstört sowie ein Treibstofflager in Saporischschja. In dem Lager sollen sich mehr als 100 Tonnen Diesel befunden haben.