Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Selenskyj droht Russland mit Konsequenzen

Nach schwerem Beschuss auf die südliche Region Mykolajiw hat Präsident Selenksyj Russland mit Konsequenzen gedroht. In der Nacht zum Montag berichtete er zudem von russischen Truppenverlegungen in besetzte südliche Gebiete, die Kiew derzeit zurückzuerobern versucht. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine im Newsblog.