Der Austritt von Gas an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist in der schwedischen Wirtschaftszone noch nicht vollständig versiegt. Wie die schwedische Küstenwache mitteilte, hat sich beim Leck an der Nord-Stream-2-Pipeline die Austrittsfläche sogar vergrößert. Sie betrug demnach etwa 30 Meter, nachdem die Küstenwache am Wochenende einen Durchmesser von 15 Meter gemeldet hatte. Die zunächst größere Austrittsstelle an der Nord-Stream-1-Pipeline sei hingegen nicht mehr an der Wasseroberfläche zu erkennen.