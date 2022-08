Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Hilfen in Milliardenhöhe zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. US-Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von knapp drei Milliarden US-Dollar an. "Damit kann die Ukraine Luftabwehrsysteme, Artilleriesysteme und Munition, unbemannte Luftabwehrsysteme und Radare erwerben, um sich langfristig verteidigen zu können", erklärte Biden. Bereits am frühen Morgen hatte ein Vertreter der US-Regierung diese Summe angekündigt, die offizielle Bestätigung stand bis jetzt noch aus.



Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits am Dienstag erklärt, Deutschland habe ein neues Paket für die Ukraine auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse.