Die deutsche Wirtschaft verliert durch den Krieg in der Ukraine einer Studie zufolge mehr als 260 Milliarden Euro an Wertschöpfung . Das sagen drei Forschungsinstitute voraus, die die Kriegsfolgen bis 2030 untersucht haben. Einer der großen Verlierer ist demnach das Gastgewerbe, das den Kaufkraftverlust der Bürger zu spüren bekommt. Weitere Verlierer seien energieintensive Branchen wie die Chemie- und Metallindustrie.

Die Studien-Autoren sehen auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Diese hielten sich wegen staatlicher Hilfe allerdings in Grenzen. Bis 2028 dürften im Schnitt 150.000 Personen weniger beschäftigt sein.

Russland hat die im New-Start-Abkommen vorgesehenen Kontrollen seiner Atomwaffen-Arsenale durch US-Inspekteure gestoppt. Das Außenministerium in Moskau erklärte, Russland selbst könne aufgrund von Sanktionen die vorgesehenen Kontrollen auf dem US-Gebiet derzeit nicht durchführen. Daher würden Inspektionen in Russland den USA einen Vorteil verschaffen. New Start ist die einzige noch bestehende Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland. Der Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf je 1.550 Sprengköpfe.