Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal hat bei einem Besuch in Berlin um weitere Lieferungen von schweren Waffen gebeten. Bereits zugesagt sind weitere 200 Millionen Euro zur Versorgung von Binnenflüchtlingen. Der weitere Aufenthaltt der IAEA-Inspekteure am umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja ist offenbar noch nicht geklärt. Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.