Die Europäische Union will einem Medienbericht zufolge im kommenden Winter bis zu 15.000 Ukrainer in EU-Staaten ausbilden. Die beiden Einsatz-Hauptquartiere sollen in Deutschland und Polen sein, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten.

Eine russische Rakete hat nach Angaben eines Beamten in Saporischschja am späten Samstag ein Gebäude getroffen. Bei dem Angriff sind nach Behördenangaben mindestens 17 Menschen getötet worden. Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet der Stadt seien beschädigt worden, schrieb Anatoli Kurtev, Sekretär der Stadtverwaltung, auf Telegram. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass 17 Menschen gestorben sind."



Bereits am Donnerstag stand das Zentrum der Stadt unter schwerem russischen Beschuss. Die Zahl der Todesopfer ist ukrainischen Angaben zufolge weiter gestiegen. Mindestens 17 Menschen seien getötet worden, darunter ein Kind, teilte der staatliche ukrainische Notdienst in der Nacht mit.