Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gasturbine von Siemens Energy besichtigt, die zum Zankapfel zwischen Russland und Deutschland geworden ist. In Mühlheim an der Ruhr erklärte der SPD-Politiker nach der Besichtigung, dass die Pipeline funktioniere und jederzeit weitertransportiert werden könne. "Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da." Die in Kanada gewartete Turbine stehe seit Mitte Juli für den Weitertransport nach Russland bereit.