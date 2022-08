Schweden und Finnland haben als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar einen Antrag zur Aufnahme in das Bündnis gestellt. Russland hat beide Länder wiederholt vor diesem Schritt gewarnt. Ein Beitritt Finnlands und Schwedens im Zuge des Ukraine-Krieges wäre die bedeutendste Erweiterung des 30-Mitglieder-zählenden Bündnisses seit den 90er-Jahren. Erst nach der Ratifizierung aller Nato-Staaten sind die beiden Länder durch die Verteidigungsklausel geschützt. Dieser Prozess könnte allerdings bis zu einem Jahr dauern. Einige Länder, darunter Kanada, Deutschland, Italien und nun auch die USA, haben bereits den Weg für Schweden und Finnland in die Nato frei gemacht.