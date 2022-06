11:54 Uhr | Care Deutschland bietet Schulstart-Pakete für ukrainische Kinder

Die Hilfsorganisation Care Deutschland weitet ihre Aktion für ukrainische Flüchtlingskinder in Deutschland aus. Wie Care in Bonn mitteilte, können ab sofort Schulen und Bildungseinrichtungen bundesweit sogenannte Schulstart-Pakete für geflohene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bestellen. Möglich sei das dank der Förderungen durch Stiftungen, Unternehmen und aus Mitteln der Aktion Deutschland Hilft. Die Pakete könnten über die Internetseite von Care bestellt werden. Care hatte die Schulstart-Pakete bislang in einer Pilotphase in Nordrhein-Westfalen und Berlin ausgegeben.



Mit den Schulstart-Paketen werden Kinder und Jugendliche im Grundschulalter sowie in den Sekundarstufen I und II unterstützt. Die Pakete bestehen unter anderem aus einem Rucksack, Schulheften und je nach Altersklasse etwa einem Taschenrechner und Zirkel oder einem Malbuch, Wasserfarben und Pinseln. Care zufolge hat Deutschland seit Beginn des Krieges in der Ukraine rund 780.000 Flüchtlinge aufgenommen. Rund 40 Prozent seien im schulpflichtigen Alter.

10:08 Uhr | Scholz stellt Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Neben der humanitären und finanziellen Hilfe werde man auch "Waffen zur Verfügung stellen, die die Ukraine dringend braucht", sagte er am Donnerstag beim Nato-Gipfel in Madrid. Scholz begrüßte auch die Einigung über eine Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte am Dienstag in Madrid angekündigt, dass Deutschland drei weitere Panzerhaubitzen 2000 in die Ukraine liefern werde. Sieben dieser schweren Artilleriegeschütze mit einer Reichweite bis zu 40 Kilometern aus Beständen der Bundeswehr sind bereits in der Ukraine angekommen.

09:04 Uhr | Stoltenberg: Verstärkte Eingreifkräfte sollen 2023 bereit sein