Der staatliche russische Konzern Gazprom hat wie angekündigt seine Belieferung des niederländischen Gashändlers GasTerra eingestellt. Das Unternehmen habe die Zahlungen für April nicht in Rubel geleistet, teilte Gazprom mit. GasTerra hatte gestern erklärt, man weigere sich, Erdgas-Lieferungen in einer anderen als der vertraglich vereinbarten Währung zu zahlen. Damit folge das Unternehmen entsprechenden EU-Vorgaben.

Andere Gashändler in Europa haben allerdings Wege gefunden, trotz der russischen Forderungen nach Rubel weiter in Euro oder Dollar zu zahlen. Am 28. April etwa hatte die EU-Kommission erklärt, dass Unternehmen, die in Russland oder bei der Gazprom-Bank ein Konto eröffneten und darauf Euro einzahlen, die EU-Sanktionen nicht verletzen. "Was die Russen danach mit dem Geld machen, ist ihnen überlassen", hatte ein Beamter gesagt.