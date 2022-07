Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat aus Sicht des für die Vereinten Nationen tätigen Politikberaters Richard Gowan auch gravierende Auswirkungen auf die Versorgung hungernder Menschen in Syrien. "Die Vetomacht Russland könnte im UN-Sicherheitsrat in letzter Minute noch etliche Bedingungen für eine Fortsetzung der grenzüberschreitenden Hilfslieferungen aus der Türkei in den Nordwesten Syriens stellen", sagte Gowan dem Evangelischen Pressedienst.