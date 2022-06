Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

18:53 Uhr | Scholz weist Kritik an schleppender Waffenlieferung zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz Bildrechte: dpa Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kritik wegen der bisher nicht erfolgten Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zurückgewiesen. Deutschland werde die angekündigten Waffensysteme "alle liefern", sagte der SPD-Politiker nach dem Treffen mit ostdeutschen Regierungschefs auf der Ostseeinsel Riems. Scholz zufolge wäre es "ein Fehler gewesen", moderne Waffensysteme wie die Panzerhaubitze 2000 "einfach auszuliefern ohne jede Instruktion, ohne Ausbildung". Die Ausbildung finde jetzt in Deutschland statt, sagte der Kanzler.

Dies gelte auch für den Flugabwehrpanzer Gepard. Ziel müsse es sein, der Ukraine "wirklich effektive Hilfe" zu leisten. Das ukrainische Militär müsse schweres Gerät im Krieg gegen Russland auch benutzen können. "Dafür muss man trainiert werden", so Scholz.

17:01 Uhr | Stoltenberg: Schweden kommt Türkei wegen Nato-Beitritt entgegen

Bildrechte: dpa Schweden ist nach Darstellung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Streit über eine Aufnahme in das Militärbündnis auf die Türkei zugegangen. Die Regierung in Stockholm habe begonnen, die Gesetze zur Terrorabwehr anzupassen, sagte Stoltenberg in der schwedischen Hauptstadt. Zudem werde der rechtliche Rahmen für Waffenlieferungen an den geplanten zukünftigen Status als Nato-Mitglied angepasst. Die Türkei lehnt als Nato-Mitglied unter Hinweis insbesondere auf diese beiden Punkte den schwedischen Antrag auf einen Nato-Beitritt ab. Dieser muss von den Mitgliedstaaten allerdings einstimmig beschlossen werden.

16:32 Uhr | Amnesty-Bericht: Angriff auf Charkiw stellt Kriegsverbrechen dar

Feuerwehrleute sind nach einem russischen Angriff in Charkiw im Einsatz Bildrechte: dpa Russlands Angriff auf die im Nordosten der Ukraine gelegene Stadt Charkiw kommt nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International einem Kriegsverbrechen gleich. Nach einer Untersuchung im April und Anfang Mai habe man Beweise gefunden, dass Russland Streumunition und Streuminen in der zweitgrößten ukrainischen Stadt eingesetzt hat. "Die wiederholten Bombardierungen von Wohnvierteln in Charkiw sind wahllose Angriffe, bei denen Hunderte von Zivilisten getötet und verletzt wurden, und stellen somit Kriegsverbrechen dar", heißt es von Amnesty International.

Auch die Ukraine hat dem Bericht zufolge gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie habe Artillerie in der Nähe von Wohngebäuden positioniert. Stellungnahmen der russischen und ukrainischen Verteidigungsministerien zum Bericht liegen nicht vor.

16:08 Uhr | Habeck: Ziel ist, "Schwedt zu Leuna" zu machen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Bildrechte: dpa Die PCK-Raffinerie in Schwedt braucht aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck neue Produktionszweige neben der Veredelung von Erdöl. Derzeit werde diskutiert, welche Verfahren dort angesiedelt werden könnten, sagte der Grünen-Politiker beim ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Das Ziel sei, "Schwedt zu Leuna" zu machen, so Habeck. In der Raffinerie in Sachsen-Anhalt seien bereits vor einigen Wochen etwa 80 Prozent der Öllieferungen aus Norwegen gekommen. Der Standort habe sich rechtzeitig aus der Abhängigkeit von russischem Öl befreit. Für Schwedt müsse es in dieselbe Richtung gehen, so der Wirtschaftsminister.

Die Bundesregierung will im Rahmen des EU-Embargos gegen Russland auf Ölimporte über die Druschba-Pipeline verzichten, über die Leuna und Schwedt russisches Öl erhalten. Vor allem für Schwedt werden noch Alternativen gesucht. Habeck unterstrich, dass künftig insgesamt weniger Raffineriekapazität in Deutschland benötigt werde. Die brandenburgische Landesregierung pocht auf schriftliche Garantien für den Standort.

15:59 Uhr | Kriegsfront laut Ukraine 2.450 Kilometer lang

Bei der Abwehr russischer Angriffe hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben eine Front von rund 2.450 Kilometer Länge zu verteidigen. "Davon werden an 1.105 Kilometern aktive Kampfhandlungen geführt", schrieb Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj bei Facebook.

14:50 Uhr | Lambrecht: Bundeswehr künftig mit territorialem Führungskommando

Christine Lambrecht Bildrechte: dpa Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat angesichts des Ukraine-Kriegs Veränderungen in der Struktur der Bundeswehr-Führung angekündigt. Die SPD-Politikerin erklärte, dass die territorialen Führungsaufgaben, die bisher über viele Bereiche verteilt seien, gebündelt werden sollen. "Zum 1. Oktober 2022 werden wir sie in einem 'Territorialen Führungskommando der Bundeswehr' in Berlin bündeln."

Der russische Einmarsch in der Ukraine habe die Notwendigkeit unterstrichen, die Führungsorganisation der Streitkräfte beschleunigt auf die Anforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten, so Lambrecht. Die Führungsstruktur werde damit an die aktuelle Sicherheitslage angepasst. "Mit dem neuen Kommando können wir über die rein militärischen Aufgaben hinaus sehr schnell die nötigen Kräfte für einen nationalen Krisenstab bereitstellen, wenn das notwendig ist - etwa im Falle von Hochwasserkatastrophen oder wie in der Covid-Pandemie."

14:34 Uhr | Mitte Juli kein Gas via Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten

Wegen planungsmäßiger Wartungsarbeiten wird durch die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 im Juli über mehrere Tage kein russisches Gas nach Deutschland fließen. Beide Leitungen des Doppelstrangs sollen vom 11. bis 21. Juli abgeschaltet werden, heißt es auf der Internetseite des Betreibers. Entsprechende vorübergehende Stilllegungen gab es schon in den Vorjahren.

14:19 Uhr | Ukrainische Polizei: Bislang 12.000 Zivilisten im Krieg getötet

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mehr als 12.000 Zivilisten umgekommen. Die meisten Opfer seien durch Explosionen getötet worden, sagte der Chef der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, in einem am Montag von der Agentur Interfax-Ukraine veröffentlichten Interview. 75 Prozent der Getöteten seien Männer, zwei Prozent Kinder und die übrigen 23 Prozent Frauen. "Es handelt sich um Zivilbevölkerung, diese Menschen standen in keiner Beziehung zum Militär oder den Rechtsschutzorganen", unterstrich Klymenko. 1.200 Opfer habe man noch nicht identifizieren können.