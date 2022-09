16:35 Uhr | Erste "Tendenz" bei Scheinreferenden

Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet unter Berufung auf die russische Wahlkommission und Separatisten in besetzten Gebieten, dass sich bei den vermeintlichen Referenden ein "Ja" für den Anschluss an Russland abzeichne. Danach votierten in Cherson 96,97 Prozent für die Annexion, nach Auszählung von 14 Prozent der Stimmen. In Saporischschja seien es 98,19 Prozent, basierend auf 18 Prozent ausgezählter Stimmen. Abgestimmt wurde zudem in Donezk und Luhansk, für die RIA keine Zahlen nannte.

Die Abstimmungen in den von Russland besetzten Gebieten sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) hat bereits angekündigt, den Ausgang der Scheinreferenden "niemals" anzuerkennen.

15:28 Uhr | EU will Beteiligte an Scheinreferenden sanktionieren

Die Europäische Union will Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Scheinreferenden in den russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine verhängen. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, sagte in Brüssel, es werde "Konsequenzen für alle Personen haben, die an der Organisation dieser illegalen Referenden beteiligt sind". Stano betonte, das letzte Wort bei den Sanktionen hätten die Mitgliedstaaten.

Diplomaten zufolge sollen die Verantwortlichen für die "Referenden" über einen Anschluss von vier ukrainischen Gebieten an Russland auf die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden. Damit drohen ihnen Einreisesperren, zudem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Die Sanktionsliste umfasst bereits mehr als 1.200 Verantwortliche in Russland und Belarus.

13:44 Uhr | ISW: Fehler bei Mobilmachung schüren Zorn

Mit zahlreichen Fehlern bei der Teilmobilmachung droht Russland nach Ansicht von Experten zunehmender Unmut in der Bevölkerung und im Verwaltungsapparat. Die Regierung stehe nicht nur vor der Herausforderung, in kürzester Zeit genug Männer einzuberufen, um in der Ukraine weiterkämpfen zu können, sondern müsse auch die verängstigte und verärgerte Bevölkerung beruhigen, schreibt das in Washington ansässige Institute for the Study of War (ISW).



Der Kreml spiele zwar die Verstöße gegen die Mobilisierungsgesetze vielerorts als Versagen einzelner örtlicher Beamter herunter. Doch die Fehler seien für die Bevölkerung zu offenkundig, um das zu glauben, heißt es in dem ISW-Lagebericht von heute. Denn anders als bei den russischen Niederlagen in der Ukraine, die die Bevölkerung nicht direkt zu sehen bekomme, sei diese bei den Mobilisierungsfehlern nicht auf Medien angewiesen, um davon zu erfahren.

12:32 Uhr | Lecks in Gaspipelines - Sabotage nicht ausgeschlossen