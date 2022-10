Die russische Armee rechnet offenbar mit einem massiven ukrainischen Angriff zur Befreiung der besetzten Stadt Cherson im Süden des Landes. Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, sagte am Dienstagabend im russischen Staatsfernsehen, die Lage an diesem Frontabschnitt sei schwierig. Die Ukraine versuche weiter, die russischen Stellungen zu durchbrechen. Derzeit bereite die russische Armee die Evakuierung von Zivilisten aus der südukrainischen Stadt Cherson vor. Die dortige von Russland eingesetzte Verwaltung hatte dies vor kurzem erbeten.Russland werde rechtzeitig handeln und schließe auch schwierige Entscheidungen nicht aus. Genauere Angaben machte der General dazu nicht. Cherson war die erste größere ukrainische Stadt, die nach Beginn des Angriffskriegs von russischen Streitkräften eingenommen wurde.



Bereits Ende August war von einer Großoffensive ukrainischer Streitkräfte zur Rückeroberung von Cherson die Rede gewesen. In der gesamten Region liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte Serhij Chlan, Abgeordneter und Berater des Regionalgouverneurs, am 30. August.