Um Gas einzusparen, können ab dem morgigen Donnerstag wieder abgeschaltete Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Das Bundeskabinett beschloss eine entsprechende Verordnung. Die Regelung ist bis Ende April 2023 befristet. Kraftwerke, die mit Kohle, aber auch mit Öl betrieben werden und sich aktuell in der Netzreserve befinden, können demnach bis zum Ende des Winters an den Strommarkt zurückkehren. Die Verordnung ermöglicht zudem, dass weitere Steinkohle- und Braunkohle-Kraftwerke länger betrieben werden können.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte in Berlin, das Land müsse jetzt im Sommer den Gasverbrauch reduzieren, um die Speicher für den Winter zu füllen. Damit stärke man die Vorsorge und wappne sich für eine Zuspitzung der Lage am Energiemarkt, so der Grünen-Politiker. Das vordringliche Ziel, den Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 zu vollenden, bleibe von der befristeten Maßnahme aber unangetastet, so sein Ministerium.