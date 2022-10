Trotz der russischen Raketenangriffe gegen Energieanlagen in der Ukraine sieht Präsident Wolodymyr Selenskyj die Truppen seines Landes weiter auf dem Vormarsch in den von Moskau besetzten Gebieten. In seiner Videobotschaft am Samstagabend in Kiew sagte Selenskyj, die Streitkräfte kämen jeden Tag an der Front voran.



"Die russischen Propagandisten lügen, wenn sie sagen, dass dieser Terror gegen unsere Infrastruktur und Menschen die aktiven Handlungen unseres Militärs irgendwie bremsen könnte", sagte Selenskyj. Er kündigte an, dass in Abstimmung mit den USA an Sanktionen gegen Propagandisten des Kreml gearbeitet werde.