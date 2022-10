Die Nato beginnt an diesem Montag ihr jährliches Militärmanöver "Steadfast Noon" zur Verteidigung des Bündnisgebiets in Europa. Wie die Allianz mitteilte, werden die vierzehn teilnehmenden Staaten, darunter Deutschland, mit bis zu sechzig Militärflugzeugen über Belgien, der Nordsee und dem Vereinigten Königreich üben. Nach Angaben von Militärexperten wird bei dem Manöver auch der Einsatz von Atomwaffen geübt. Angesichts der russischen Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen informierte das Bündnis in diesem Jahr aktiv und vorausschauend über das Manöver, um Fehlschlüsse in Moskau zu vermeiden, aber auch um seine Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. "Das entschlossene, berechenbare Verhalten der Nato, unsere militärische Stärke, ist der beste Weg, um eine Eskalation zu vermeiden", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die bis Monatsende dauernde Übung wird jedes Jahr in der zweiten Oktoberhälfte ausgerichtet. Gastgeber ist stets einer der fünf europäischen Staaten der sogenannten "nuklearen Teilhabe", in diesem Jahr Belgien.

Oleksij Makejew, der neue Botschafter der Ukraine, wird am Montag in Berlin erwartet. Bildrechte: IMAGO / photothek

Der neue Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksij Makejew, hat Deutschland für die Unterstützung der Ukraine gelobt. "Die deutsche Bevölkerung unterstützt die Ukraine so stark, dass ich sicher bin, dass wir gemeinsam mit Deutschland und allen anderen europäischen Partnern den Krieg gewinnen werden! Je schneller, desto besser. Mein Team und ich in der Botschaft in Berlin werden jeden Tag einen enormen Beitrag zum Sieg leisten", sagt Makejew, der am Montag in Berlin erwartet wird, der Zeitung "Bild".