Die Migrationsforscherin Birgit Glorius hat einen Mangel an legalen Zufluchtswegen für russische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in die EU beklagt. Nach ihrer Einschätzung hätten sie mindestens ein Anrecht auf subsidiären Schutz, sagte die Professorin der TU Chemnitz. Viele der Menschen seien deswegen nach Georgien und in die Türkei geflohen und nun "in einer genauso prekären Situation wie andere Menschen, die nicht visafrei in die EU einreisen können". Die EU-Staaten haben bisher keine gemeinsame Linie im Umgang mit russischen Kriegsdienstverweigerern gefunden.