Die durch ihren Live-Protest gegen den Ukrainekrieg bekannt gewordene TV-Journalistin Marina Owsjannikowa ist aus Russland geflohen. Ihr Anwalt Dmitri Sachatow teilte mit, Owsjannikowa und ihre Tochter hätten Russland verlassen. Sie seien jetzt in Europa. Es gehe ihnen gut. Die Fernsehjournalistin hatte kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in der Hauptnachrichtensendung des staatlichen Fernsehens ein Anti-Kriegs-Plakat in die Kamera gehalten. Gegen Owsjannikowa war im August wegen der "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee Anklage erhoben worden. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft. Ein Moskauer Gericht stellte die Journalistin unter Hausarrest.

Die EU-Außenminister haben eine Ausbildungsmission für die Streitkräfte der Ukraine sowie die Freigabe von weiteren 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen beschlossen. Die Pläne sehen nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock vor, dass insgesamt 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Damit wolle man das Land bestmöglich unterstützen, sagte Baerbock am Rande eines Treffens in Luxemburg.

Die Europäische Union sucht nach konkreten Beweisen für eine Beteiligung des Irans an Russlands Krieg gegen die Ukraine. Für den Fall, dass der Iran tatsächlich Drohnen an das russische Militär geliefert haben sollte, haben mehrere EU-Außenminister am Montag bereits vor ihrer Sitzung in Luxemburg mit Sanktionen gedroht. Die Regierung in Teheran bestreitet eine Lieferung von Drohnen an Russland zum Einsatz in der Ukraine.