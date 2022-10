Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR will Vertriebenen und Menschen in beschädigten Wohnungen in der Ukraine helfen, die kalten Wintermonate gesund zu überstehen. Vize-UNHCR-Kommissarin Kelly Clements sagte: "Wir haben in der Ukraine 390 öffentliche Gebäude so umgebaut, dass dort jetzt 109.000 Schlafplätze vorhanden sind." Das seien meist Schulen oder Turnhallen. Bulgarien, Tschechien und Moldau benötigten zudem weitere Unterstützung bei der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge, erklärte Clements.