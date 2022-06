US-Präsident Joe Biden unterstützt den Plan, mit dem Bau von Silos entlang der ukrainischen Grenze den Getreide-Exporte zu ermöglichen. Washington entwickle zusammen mit den europäischen Partnern einen Plan für den Abtransport von Getreide auf dem Schienenweg, sagt Biden bei einer Rede in Philadelphia. Ukrainische Gleise hätten eine andere Spurweite als in der EU. "Deshalb werden wir an den Grenzen der Ukraine, auch in Polen, Silos bauen, vorläufige Silos", kündigte Biden an.