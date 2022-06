Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit und bestätigte damit seine Schätzung von Ende Mai . Präsident Georg Thiel erklärte, Hauptursache seien nach wie vor die Preiserhöhungen bei den Energieprodukten: "Aber wir beobachten auch Preisanstiege bei vielen anderen Gütern, besonders bei den Nahrungsmitteln." Eine ähnlich hohe Inflationsrate habe es zuletzt infolge der Ölkrise im Winter 1973/74 im früheren Bundesgebiet gegeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat noch einmal klargestellt, dass die Rückeroberung der Halbinsel Krim ein Kriegsziel bleibe. "Natürlich werden wir auch unsere Krim befreien", sagte Selenskyj im ZDF. Zudem rief er die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auf, den Kontakt in die russisch besetzten Landesteile zu halten: "Sagen Sie ihnen, dass die ukrainische Armee auf jeden Fall kommen wird!"

Zu möglichen Verhandlungen mit Russland sagte Selenskyj, die Ukraine werde an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die andere Seite wirklich bereit sei, den Krieg zu beenden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist heute nach Rumänien und Moldau. In beiden Nachbarländern der Ukraine geht es um die Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Rumänien besucht Macron den Militärstützpunkt Kogalniceanu, auf dem auch französische Truppen stationiert sind. In Moldau hofft Präsidentin Maria Sandu auf Unterstützung bei den EU-Beitrittsbemühungen.