Die Schlacht um den östlichen Donbass wird nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge als eine der brutalsten in die europäische Geschichte eingehen. "Für uns ist der Preis für diese Schlacht sehr hoch. Es ist einfach beängstigend", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) rechnet mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen in Deutschland. Vieles komme leider erst noch, sagte er der "Rheinischen Post". So habe die Lebensmittelindustrie lange Einkaufsfristen für Energie. Deutschland müsse im Herbst und Winter mit Preissteigerungen rechnen, "weil sich der Handel jetzt mit teurer Energie versorgen muss und die Preissteigerungen an die Kunden weitergereicht werden".