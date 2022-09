Die russischen Besatzer haben die Scheinreferenden in den vier besetzten ukrainischen Gebieten für beendet erklärt und Ergebnisse der völkerrechtswidrigen Abstimmungen präsentiert. Demnach haben sich alle vier Gebiete mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. In Luhansk hätten nach Auszählung aller Stimmen mehr als 98 Prozent, in Saporischschja mehr als 93 Prozent und in Cherson mehr als 87 Prozent der Wähler für einen Anschluss an Russland gestimmt, erklärten die Besatzungsverwaltungen. In Separatistenregion Donezk stimmten nach Angaben der örtlichen Wahlbehörde 99 Prozent der Wähler für eine russische Annexion.