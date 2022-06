US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, der Ukraine "fortschrittlichere Raketensysteme" zu liefern. Diese würden es "ermöglichen, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine präziser zu treffen", schrieb Biden in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Biden betonte allerdings: "Wir ermutigen oder ermöglichen der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen". Zuvor hatte Bidens Sprecherin, Karine Jean-Pierre, erklärt, dass die US-Regierung den Versand moderner Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine erwäge. Optionen seien die in den USA hergestellten mobilen Artilleriesysteme MLRS und HIMARS, die Raketen unterschiedlichen Typs abfeuern können.