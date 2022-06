11:48 Uhr | G7 stellen Milliarden für Ernährungssicherheit bereit

Die G7-Staaten wollen bis zu fünf Milliarden Dollar bereitstellen, um trotz Ukraine-Krieg und Inflation die weltweite Ernährungssicherheit zu gewährleisten. In einer gemeinsamen Erklärung zum Ende des Gipfels auf Schloss Elmau riefen die führenden Wirtschaftsmächte Russland zudem auf, die Blockade der ukrainischen Häfen ohne Bedingungen zu beenden. Weizensilos und landwirtschaftliche Infrastruktur dürften nicht länger zerstört werden. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, soll zudem ein Preisdeckel für russisches Öl erarbeitet werden.

09:34 Uhr | Russische Truppen stürmen Siedlung bei Lyssytschansk

Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk weiter. Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Einheiten stürmten eine Siedlung südwestlich der Stadt. Im Süden stehe die russische Armee bereits am Stadtrand. Gekämpft werde zudem an einer Ölraffinerie. Außerdem werde die Stadt aus der Luft beschossen. Bei einem Raketenangriff wurden nach Behördenangaben acht Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Die Menschen hatten in einer Schlange vor einem Tankwagen mit Trinkwasser angestanden. Lyssytschansk ist die letzte große Stadt in der Region Luhansk unter ukrainischer Kontrolle.

08:14 Uhr | Folgen des Ukraine-Krieges drücken Verbraucherstimmung weiter

Die Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland hat sich weiter verschlechtert. Das hat das Konsumforschungsunternehmen GfK aus Nürnberg ermittelt. GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl sagte, der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie unterbrochene Lieferketten ließen vor allem die Energie- und Lebensmittelpreise explodieren und führten dazu, dass sich das Konsumklima so trüb wie noch nie zeige.



Vor allem die um knapp acht Prozent erhöhten Lebenshaltungskosten drückten auf die Stimmung, sagte Bürkl. Die Kaufkraft schmelze dahin. Die Hoffnung, dass die in der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse in Anschaffungen umgesetzt würden, werde sich vermutlich nicht erfüllen.

Seit Beginn der Erhebung für Gesamtdeutschland im Jahr 1991 wurde kein niedrigerer Wert als aktuell gemessen. GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl

06:43 Uhr | Zahl der Toten in Krementschuk gestiegen