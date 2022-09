Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

15:39 Uhr | OSZE-Mitarbeiter in Luhansk zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

In der von Russland kontrollierten ostukrainischen Separatistenhochburg Luhansk hat ein Gericht einen örtlichen Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nach Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass, erging das Urteil wegen angeblicher Spionage für die Ukraine. Der OSZE-Mitarbeiter habe von August 2021 bis April 2022 "Belege über die Bewegung von Militärtechnik und Waffen und ebenfalls die Verlegung von Einheiten" gesammelt.

Die OSZE hatte bereits bei Bekanntwerden des Verfahrens die Vorwürfe zurückgewiesen und eine sofortige Freilassung des Mitarbeiters verlangt. Insgesamt sollen in Luhansk und Donezk vier örtliche OSZE-Mitarbeiter festgenommen worden sein. Die OSZE war seit 2014 für die Überwachung eines vereinbarten Abzugs von Waffen entlang der Frontlinie zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee zuständig. Die Beobachtermission wurde mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar eingestellt.

13:38 Uhr | Institut: Rekrutierungsprobleme für Russland

Angesichts von Verlusten im Ukraine-Krieg ist Russland nach Ansicht von Militärexperten stärker auf Alternativen angewiesen. Der Kreml konzentriere sich zunehmend darauf, schlecht vorbereitete Freiwillige in irregulären und improvisierten Einheiten zu rekrutieren, statt als Reserve oder Ersatz für reguläre Truppen, schrieben die Analysten des Institute for the Study of War in Washington in den USA. Auch würden zunehmend Strafgefangene und Männer in den besetzten Gebieten in der Ost-Ukraine rekrutiert. Ein Grund dafür, dass es keine allgemeine Mobilmachung gebe, sei ein eher getrübtes Verhältnis von Präsident Wladimir Putin zur eigenen Militärführung.

13:11 Uhr | Separatisten: Zivilisten in Donezk getötet

Im von pro-russischen Separatisten kontrollierten ost-ukrainischen Donezk sollen 13 Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet worden sein. Es handle sich um Zivilisten, unter ihnen zwei Kinder, schrieb Bürgermeister Alexej Kulemsin auf Telegram. Von der Ukraine gab es noch keine Stellungnahme.

13:07 Uhr | Brot in der EU deutlich teurer

Brot ist in der EU deutlich teurer geworden. Wie Eurostat heute mitteilte, stiegen die Preise von August 2021 bis August 2022 im EU-Durchschnitt um 18 Prozent, während die allgemeine Preissteigerung bei etwa acht Prozent lag. In den Mitgliedstaaten sei die Verteuerung aber unterschiedlich. So sei Brot in Frankreich um etwa acht und in den Niederlanden knapp zehn Prozent teurer geworden, in Ungarn dagegen um 66 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten Litauen mit 33 Prozent, Estland und die Slowakei mit je 32 und Deutschland mit etwa 17,5 Prozent.



Als Grund wurde vor allem der Ukraine-Krieg genannt, der den Getreidemarkt weltweit beeinträchtige, da Russland und die Ukraine wichtige Exportnationen sind. Nach aktuellen Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums haben sich die Exporte nahezu halbiert.

12:07 Uhr | Moskau: Berichte über Gräber sind "Lügen"