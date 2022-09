Nach den völkerrechtswidrig inszenierten Referenden in vier von russischen Truppen eroberten ukrainischen Gebieten will Russlands Präsident Wladimir Putin deren Annexion nun schon morgen offiziell machen: Im Kreml finde um 15 Uhr, also 14 europäischer Zeit, eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt der Gebiete zur Russischen Föderation statt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute. Zuvor war noch erklärt worden, dass zunächst zwei russische Parlamentskammern am kommenden Montag und Dienstag darüber abstimmen sollten. Kein Staat außer Russland hat bisher die Scheinreferenden in den ukrainischen Gebieten anerkannt.