Russlands Präsident Wladimir Putin und das Oberhaupt der russischen-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I. am 4. November 2017 am "Tag der Einheit des Volkes" auf dem Roten Platz: Der Tag erinnert an die Befreiung Moskaus 1612 nach von polnisch-litauischer Besatzung. Bildrechte: dpa