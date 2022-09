Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: AKW Saporischschja wird heruntergefahren

Das seit Wochen unter Beschuss stehende AKW Saporischschja ist nach ukrainischen Angaben nicht mehr in Betrieb. Damit befinde sich nun auch Reaktor sechs im Kaltzustand. Außenminister Dmytro Kuleba hat beim Besuch seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock den Westen aufgefordert, neue Waffen an sein Land zu liefern. Die erfolgreiche Gegenoffensive zeige, dass sich die schweren Waffen bewähren. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.