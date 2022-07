Brasilien ist dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen. Dies berichtete etwa die brasilianische Wirtschaftszeitung "Valor Econômico". Brasiliens Außenminister Carlos França sagte demnach nach einem Treffen des UN-Sicherheitsrates, dass sein Land "so viel, wie wir können" des Kraftstoffs von Russland kaufen wolle. "Wir müssen garantieren, dass es genug Diesel für die brasilianische Landwirtschaft gibt, und für die brasilianischen Fahrer." Der Außenminister erklärte, Russland sei ein "strategischer Partner Brasiliens". Man sei Partner in der Gruppe der Brics-Staaten, außerdem hänge man stark von Düngemitteln aus Russland und Belarus ab. In Brasilien sei Diesel knapp.