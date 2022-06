Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich im US-Fernsehen auch zum Fall der beiden Ex-US-Soldaten geäußert, die in der ukrainischen Armee kämpften und gefangen genommen wurden. Sie seien "Söldner" und fielen nicht unter den Schutz der Genfer Konvention, meinte Peskow. Er ließ weiter offen, ob sie in der Hand russischer Soldaten oder pro-russischer Separatisten sind.

Peskow "kann nichts garantieren" Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Auf die Frage, ob er garantieren könne, dass den Männern nicht die Todesstrafe drohe, wie sie kürzlich in Donezk gegen zwei Briten und einen Marokkaner verhängt wurde, antwortete Peskow: "Ich kann nichts garantieren." Es werde ermittelt.



Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf sprach von Kriegsgefangenen, die Anspruch auf Schutz hätten. Laut Peskow haben sich die früheren US-Soldaten Alexander Drueke und Andy Huynh "an illegalen Aktivitäten auf dem Territorium der Ukraine beteiligt", an Beschuss und Bombardierung "unseres militärischen Personals". Sie hätten so das Leben von Russen "bedroht", was Peskow als Verbrechen wertete, für die sie "zur Verantwortung gezogen werden" müssten. Auf das Recht welchen Landes sich diese Einschätzung bezieht, blieb bei dem Interview offen.