Die ukrainische Regierung will das Leben in den zurückeroberten Gebieten im Osten des Landes so schnell wie möglich wieder normalisieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass in der befreiten Stadt Balaklija im Gebiet Charkiw erstmals wieder Renten ausgezahlt worden seien - rückwirkend für fünf Monate. Er betonte, dass die Ukraine auch ihre sozialen Verpflichtungen erfüllen werde.