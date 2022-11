Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat mit Blick auf den Winter in der Ukraine auf die zuletzt "genozidale" Kriegsführung von Russland hingewiesen. "Sie zielen auf zivile Objekte und zivile Infrastruktur. Viele Millionen Einwohner der Ukraine bleiben heute ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser", sagt Makeiev im Gespräch mit RTL/ntv. "Wir brauchen auch weitere Unterstützung von unseren Partnern, damit diese Infrastruktur schnell repariert werden kann."

Die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Es gebe "weder eine Entspannung noch eine Atempause", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden. Trotz der heftigen Gefechte im Donbass verändert sich der Frontverlauf derzeit kaum, wie aus den militärischen Lageberichten beider Seiten für Freitag hervorging.