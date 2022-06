00:38 Uhr | Russischer Raketenangriff auf die Westukraine

In der Westukraine sind am Abend mutmaßlich mehrere russische Raketen eingeschlagen. Ziel des Angriffs sei die Verkehrsinfrastruktur im Kreis Stryj gewesen, teilte der Chef der Militärverwaltung im Gebiet Lwiw, Maxym Kosyzkyj, auf Telegram mit. Nach ersten Berichten seien zwei Menschen verletzt worden, Angaben über Tote habe es zunächst nicht gegeben. In allen Teilen der Ukraine wurde Luftalarm wegen befürchteter russischer Raketenangriffe ausgelöst.

00:15 Uhr | Polen sagt Ukraine weitere Hilfen zu

Polen hat dem Nachbarland Ukraine bei einem Besuch von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Kiew weitere Hilfen zugesagt. "Polnische Unternehmen werden am Wiederaufbau teilnehmen", sagte Morawiecki nach polnischen Presseberichten. "Aber zuerst muss die Ukraine verteidigt werden, müssen die russischen Truppen aus der Ukraine vertrieben werden." Dies sei Aufgabe der gesamten freien Welt.

00:04 Uhr | Dänen wollen militärische Zusammenarbeit mit der EU

Bei einer Volksabstimmung in Dänemark hat sich eine deutliche Mehrheit für eine militärische Zusammenarbeit mit der EU entschieden. Offiziellen Ergebnissen vom Mittwochabend zufolge, stimmten 67 Prozent der Wahlberechtigten dafür, den so genannten Verteidigungsvorbehalt abzuschaffen. Aufgrund der Sonderregelung hat sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militärischen Missionen der EU beteiligt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die Einstellung dazu geändert.