Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zufolge zeigen Ukraine-Flüchtlinge ein großes Interesse an Integrationskursen zur Sprach- und Kulturvermittlung. Bislang seien innerhalb weniger Wochen bereits mehr als 80.000 Teilnahmeberechtigungen erteilt worden, teilte das Amt der Zeitung "Die Welt" mit. Nach Erhalt dieser Berechtigung müsse noch ein Einstufungstest absolviert werden, um das zum Bildungsniveau passende Kursangebot zu ermitteln. Daher vergingen "naturgemäß" einige Wochen bis zum tatsächlichen Kursbeginn. Das BAMF rechnet in den nächsten Wochen mit einem starken Anstieg der beginnenden Kurse. Aktuell nähmen "17.000 Ukrainer und Ukrainerinnen an einem Integrationskurs teil".

Die US-Regierung hat Russlands Aufruf, Sanktionen gegen Freigabe von Getreide zurückzunehmen, abgelehnt. "Es ist Russland, das aktiv die Ausfuhr von Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen blockiert und den Hunger in der Welt vergrößert", sagte die US-Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre am Donnerstag. Es würden Tonnen von Getreide in Silos in der Ukraine und auf Schiffen lagern, die wegen der russischen Seeblockade nicht verschifft werden könnten. Die Sanktionen würden weder die Ausfuhr noch die notwendigen Geldtransaktionen verhindern. Es gebe derzeit keine Diskussion darüber, Sanktionen aufzuheben, so Jean-Pierre.