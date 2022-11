Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Russland verlegt offenbar Einheiten in Ostukraine

Russland verlegt offenbar Einheiten in die Gebiete Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Estland will die Ukraine mit Bussen und Stromaggregatoren unterstützen und diese in den kommenden Wochen liefern. Russland hat nach US-Medienberichten ein Abkommen mit dem Iran geschlossen, um iranische Angriffsdrohnen für den Krieg gegen die Ukraine im eigenen Land herzustellen. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Newsblog.