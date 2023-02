Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hofft bis zur nächsten Veranstaltung im Jahr 2024 auf Frieden in der Ukraine. Er habe die Hoffnung, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "im nächsten Jahr persönlich hier sein wird, was bedeuten würde, dass dieser schreckliche Krieg vorbei ist", sagte Heusgen zum Abschluss der diesjährigen Sicherheitskonferenz in der bayerischen Landeshauptstadt München.

Angesichts des großen Munitionsbedarfs der Ukraine wird in der EU an einem neuen Beschaffungsverfahren gearbeitet. Das bestätigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach Angaben von Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas geht es darum, ein ähnliches Verfahren zu nutzen wie bei der Impfstoffbeschaffung während der Corona-Pandemie. Kallas zufolge sollen EU-Staaten Geld zur Verfügung stellen, mit dem die EU dann gebündelt Großaufträge an die Rüstungsindustrie vergeben könne. Kallas sagte, Russland verfeuere an einem Tag so viele Artilleriegranaten, wie in Europa in einem Monat produziert würden. Die russische Rüstungsindustrie habe ihre Kapazitäten hochgefahren und die EU müsse nachziehen.