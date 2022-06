Nach Berichten beider Seiten haben sich in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk Zivilisten in Bunkern unter einer Chemiefabrik verschanzt. Der Luhansker Gouverneur sprach von etwa 800 Menschen, die sich geweigert hätten, die Stadt zu verlassen und die in die Fabrik geflüchtet seien. Trotz heftiger russischer Angriffe will sich die ukrainische Armee in Sjewjerodonezk nicht geschlagen geben. Vize-Generalstabschef Hromow sagte, die Lage sei schwierig, aber besser als am Vortag. Es gebe blutige Straßenkämpfe.