Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

13:34 Uhr | Fast fünf Millionen Flüchtlinge in Europa

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor mehr als drei Monaten sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR in ganz Europa fast fünf Millionen Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge registriert worden. Der Ukraine-Krieg habe "eine der größten Flüchtlingskrisen der Welt ausgelöst", hieß es heute von der in Genf in der Schweiz ansässigen UN-Organisation.

13:12 Uhr | Westliche Waffenlieferungen an die Ukraine

Die ukrainische Armee hat bereits mehr als 150 schwere 155-Millimeter-Haubitzen aus Nato-Beständen bekommen. Wie Verteidigungsminister Olexij Resnikow heute berichtete, übersteigen die Munitionsvorräte dafür bereits die großer sowjetischer Kaliber bei Kriegsbeginn. Auch etwa 50 Geschütze anderen Kalibers seien geliefert worden, auch Dutzende von Raketenwerfern sowjetischen Typs und hunderte Mörser mit entsprechender Munition.

Resnikow berichtete heute auch von Lieferungen hunderter Panzer und Schützenpanzer sowjetischen Typs und von etwa 250 westlichen. Daneben seien tausende tragbare Flugabwehr- und Panzerabwehrsysteme sowie Granatwerfer angekommen und die Küstenverteidigung durch "Harpoon"-Raketen aus den USA entscheidend gestärkt worden. Trotzdem forderte Resnikow weitere und schnellere westliche Waffenlieferungen.

12:59 Uhr | Ukraine verliert täglich hunderte

Die Ukraine verliert in den schweren Kämpfen mit der russischen Armee jeden Tag "bis zu hundert getötete Soldaten und bis zu 500 verwundete" Soldaten. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte heute, die Lage an den Frontlinien in der Donbass-Region sei weiterhin schwierig.

12:41 Uhr | Uni-Zugangsprüfungen in Deutschland

Geflüchtete aus der Ukraine können in Berlin, Leipzig, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, und München standardisierte Online-Tests ablegen, um sich für ein Studium in der Ukraine qualifizieren. Die Tests finden nach Angaben des Bundesforschungsministeriums ab Ende Juli und bis Anfang Oktober in der Ukraine, in Deutschland und anderen europäischen Ländern statt.

12:33 Uhr | Russisches Militärmanöver in der Ostsee

Russland hat parallel zu einem Nato-Manöver in der Ostsee und in der russischen Enklave Kaliningrad eigene Militärübungen abgehalten. Daran waren nach Angaben aus Moskau rund 60 Schiffe, 40 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt. Die Nato hält seit Sonntag ihre jährliche Ostsee-Militärübung "Baltops 22" ab, die noch bis 17. Juni dauern soll.

12:10 Uhr | Mehr als 133.000 Kinder an deutschen Schulen