Der Gasimporteur VNG will wegen des Ausfalls russischer Lieferungen staatliche Hilfen beantragen. Das Unternehmen werde noch am Freitag beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen stellen, teilte das Unternehmen am Morgen in Leipzig mit. Sie sollten die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen.