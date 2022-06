Schweizerische Waffen können auch weiterhin nicht über Drittländer an die Ukraine geliefert werden. Der Bundesrat in Bern teilte mit, aufgrund "des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots" könne man der Lieferung von Munition und Radschützenpanzern aus Deutschland und Dänemark an Kiew nicht zustimmen. Hintergrund ist das Kriegsmaterialgesetz, wonach Ausfuhrgesuche nicht genehmigt werden, wenn sich das Empfängerland in einem internationalen bewaffneten Konflikt befindet.



Deutschland wollte mehr als 12.000 Patronen für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine liefern. 22 Radschützenpanzer vom Typ Piranha III, die in Deutschland lagern aber von Dänemark gekauft wurden, dürfen auch nicht in die Ukraine geschafft werden. Allerdings dürfen fortan Baugruppen und Einzelteile an europäische Rüstungsunternehmen geliefert werden, auch wenn damit Waffen hergestellt und diese in die Ukraine gelangen könnten.