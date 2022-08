Die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde haben sich von Kiew aus auf den Weg zum Atomkraftwerk Saporischschja gemacht. Die Auto-Kolonne mit zehn weißen Geländewagen mit UN-Kennzeichnung setzte sich am frühen Morgen in Bewegung. IAEA-Chef und Missionsleiter Rafael Grossi sagte, man habe für den gut 450 Kilometer langen Weg Sicherheitsgarantien beider Seiten erhalten. In Saporischschja wolle man ein paar Tage verbringen und die Situation so weit stabilisieren, wie man könne.