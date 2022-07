Die Ukraine kann trotz der russischen Blockade der Schwarzmeerhäfen Getreide per Schiff über die Donau exportieren. "In den letzten vier Tagen haben 16 Schiffe die Flussmündung von Bistrau passiert", sagte der stellvertretende Infrastrukturminister Juri Waskow. Die 16 Schiffe würden nun mit ukrainischem Getreide für den Export ins Ausland beladen. Mehr als 90 weitere Schiffe stünden im rumänischen Sulina-Kanal bereit. Auf der Route könnten bislang vier Schiffe pro Tag abgefertigt werden, für den Getreideexport seien aber acht Schiffe pro Tag nötig. Die Ukraine verhandle derzeit mit Rumänien und der EU, um die Kapazität zu erhöhen, so Waskow.