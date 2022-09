IAEA-Inspektoren treffen in der Stadt Saporischschja ein. Bildrechte: dpa

Das Expertenteam der Internationalen Atom-Energiebehörde IAEA ist auf dem Weg in das AKW Saporischschja. Es soll überprüfen, in welchem Zustand die Anlage mit ihren sechs Reaktoren ist. IAEA-Chef Rafael Grossi sagte, er sei sich der Berichte über verstärkten Beschuss in der Region Enerhodar bewusst. Das halte die Inspektoren aber nicht auf. Grossi selbst ist einer der Inspektoren.



Das Team war am Mittwoch in der Stadt Saporischschja eingetroffen, etwa 70 Kilometer vom AKW entfernt. Saporischschja wird von der Ukraine kontrolliert, Enerhodar und das AKW von russischen Truppen. Betrieben wird das Kernkraftwerk von ukrainischen Technikern.