Russlands Einnahmen aus fossilen Energieexporten haben in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Kriegs einer Analyse zufolge desse Kosten deutlich überstiegen. Wie das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) heute mitteilte, standen Einnahmen von umgerechnet 158 Milliarden Euro geschätzten Kriegskosten von rund hundert Milliarden Euro gegenüber.