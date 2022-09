Deutschland kann laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nur in einem Schulterschluss mit internationalen Partnern auch Kampfpanzer aus westlicher Produktion in die Ukraine liefern. "Wir können den Schritt nicht allein gehen", sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung "Anne Will" gestern Abend. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte wiederholt erklärt, die Bundesregierung werde nicht allein über Lieferungen entscheiden.